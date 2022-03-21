Тирасполь, , 12:00 — REGNUM Многие школы и другие учебные заведения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утром 21 марта стали получать по электронной почте сообщения о «минировании». Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Известно, что на электронную почту общеобразовательных, высших и средне-специальных учебных заведений неизвестные отправили сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это происходит в разных городах республики. Письма сопровождаются требованиями, чтобы российские миротворцы покинули регион.

«В случае невыполнения наших требований школы будут взорваны и расстреляны», — говорится сообщении, копию которого обнародовала пресс-служба.

Угроза также сопровождается русофобскими призывами.

В МВД сообщают, что письма продолжают поступать в учебные заведения. Специалисты начали проверять их на предмет взрывных устройств.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду регулярно выступает с требованиями, чтобы из Приднестровья вышли российские миротворцы. При этом основанием для ввода войск является трёхсторонне соглашение, которое в 1992 году подписали тогдашние президенты России, Молдавии и Приднестровья Борис Ельцин, Мирча Снегур и Игорь Смирнов.

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