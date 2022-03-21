Биробиджан, 21 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Биробиджане по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» запланированы работы по ремонту дорожного покрытия улицы, по которой горожане ездят в областную стоматологическую клинику. Это приоритетный участок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

44833 Дорога

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«Участки, рядом с которыми расположены учреждения первичного звена здравоохранения, в приоритете», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

«При этом выбор участков для ремонта и реконструкции ведётся с учётом мнения жителей области. Конечно, невозможно восстановить дорожное полотно одномоментно на всех проблемных участках. Но мы стремимся привести областные трассы в нормативное состояние», — подчеркнул губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн.

Будет восстановлено асфальтовое полотно дороги, а также установлены барьерное ограждение, дорожные знаки, светофоры, нанесена разметка и обустроены пешеходные переходы. Работы профинансируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги».

«За время реализации нацпроекта жители города успели оценить новые дорожные покрытия на улицах Биробиджана. Ряд отремонтированных участков был отмечен на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Главная задача этого проекта — обратить внимание чиновников на улицы, которые значимы для местных жителей. Среди примеров — новое дорожное покрытие появилось на улице Заливная. Дорога — единственный подъезд к областному технологическому техникуму и раньше здесь были ужасные ямы. Сейчас дорожное полотно заменили», — отметил эксперт регионального отделения Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ\Карта убитых дорог» Денис Рыбьяков.

Он также призвал обратить особое внимание на ремонты дорог возле школ города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доля дорог, соответствующих нормативам, в Биробиджане увеличена до 45%. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Еврейской автономной области отремонтировали 24 участка автодорог протяжённостью 27,3 км.