Джакарта, , 11:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с председателем национальной ассамблеи Южной Кореи. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Мы говорили об инвестиционных обязательствах Южной Кореи в индустрию электромобилей в Индонезии», — говорится в заявлении президента.

Джоко Видодо открыл 144-ю сессию Ассамблеи межпарламентского союза и связанные с ней заседания на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила об эвакуации девяти граждан Индонезии с Украины.

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