Джакарта, 21 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с председателем национальной ассамблеи Южной Кореи. Об этом глава государства написал в Twitter.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Мы говорили об инвестиционных обязательствах Южной Кореи в индустрию электромобилей в Индонезии», — говорится в заявлении президента.

Джоко Видодо открыл 144-ю сессию Ассамблеи межпарламентского союза и связанные с ней заседания на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила об эвакуации девяти граждан Индонезии с Украины.