Москва, 21 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Проблема в том, что санкции против России в части нефти и газа принимают чиновники Евросоюза, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

(сс) lightgraphs СПГ-танкер

«А чиновники ЕС руководствуются политическими мотивами, а не реальными рисками для национальных экономик стран ЕС.

А специалисты говорят в один голос, что лишить себя поставок энергоресурсов из России — это означает пилить сук перед собой, сидя лицом к стволу.

Падение будет таким, что падут не только западные рынки, но и начнется гигантская инфляция, разорения промышленных предприятий, личные банкротства.

СПГ лишь закроет мизерную потребность в газе и по более высокой цене. Турки это понимают, как никто другой.

Потому что часть российского газа идет в южную Европу через «Турецкий поток», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки сжиженного природного газа не заменят странам Европейского союза российский природный газ. Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

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