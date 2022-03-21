Дубай, ОАЭ, 21 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Российская исполнительница Анна Шурочкина (Нюша) вместе с семьёй улетела в Дубай (ОАЭ). Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Скриншот с YouTube Певица Нюша

По словам певицы, это обусловлено удобством перемещения, так как её супруг много работает за границей. «На сегодняшний день мы уже в Дубае. Теперь я буду проводить здесь достаточно много времени», — рассказывает Нюша.

Ранее Нюша во второй раз стала матерью. В декабре 2021 года у артистки родился сын.