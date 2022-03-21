Варшава, , 11:54 — REGNUM Власти Польши поставят на заседании Евросовета вопрос запрета движения грузовиков в Белоруссию и Россию, заявил 21 марта пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы готовы к тому, чтобы перекрыть поставки разного рода, но это исключительная компетенция ЕС. Мы поставим этот вопрос на саммите Европейского совета», — сказал он в эфире телеканала Polsat.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше заявили, что рассмотрят вопрос о конфискации имущества России и финансовых активов, имеющихся на территории республики.

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