Томск, , 11:54 — REGNUM В Томской области стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, первыми начнутся экзамены по географии, литературе и химии.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Досрочный этап продлится с 21 марта до 7 апреля, основной — с 26 мая по 21 июня, дополнительный — с 5 по 20 сентября. При этом для каждого этапа также предусмотрены резервные сроки сдачи.

«Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода. Выпускники 2022 года — в основные сроки основного периода», — отметили в администрации.

Всего досрочно госэкзамены в Томской области сдадут 150 человек.