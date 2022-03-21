Кабул, , 11:53 — REGNUM Афганская электроэнергетическая компания «Брешна» объявила о повторном подключении импортируемой из Узбекистана электроэнергии. Импортируемая из Узбекистана электроэнергия вечером 28 марта была отключена из-за сильного урагана, сообщает информационное агентство «Шафакна».

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В Кабуле и ряде провинций было отключено электричество.

«Брешна» заявила, что потребление электричества в афганской столице и провинциях вернулось к норме после повторного подключения электричества из Узбекистана.

Компания «Брешна» 19 марта также объявила о прекращении подачи туркменской электроэнергии в Герат. По данным компании, электричество было отключено из-за сильного шторма в уезде Рабате-Санги.