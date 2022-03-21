Москва, 21 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. С крупными производителями удобрений и горючего заключат соглашение для сдерживания цен на продовольствие. Об этом 21 марта сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Он рассказал, что для стабилизации цен на продовольствие Минсельхоз подготовит доклад и расскажет, сколько производится по всем основным жизненно важным продуктам питания и сколько потребляется.

Крое того, с крупными компаниями-производителями надо заключить соглашение, где они возьмут на себя обязательства по ограничению роста цен в течение года.

«Можно вместе собрать и производителей удобрений, и производителей горючего, и вот таким триумвиратом принять решение о том, чтобы не было резкого роста цен», — заявил Трутнев.

Он пояснил, что уже имеются договорённости об этом с Минпромторгом и Минсельхозом.