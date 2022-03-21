Новосибирск, , 11:52 — REGNUM В Новосибирской области число вакансий в 2,5 раза превышает численность зарегистрированных в службах занятости безработных. Работодателям региона требуется 41 тысяча работников. Такие данные приводит официальный телеграм-канал «Новосибирь».

На ярмарке вакансий Nedelya40.ru

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"Задача — думать не только о временных рабочих местах, но заполнить и постоянные. Многие предприятия до сих пор не могут закрыть вакансии. Поэтому нужно работать с коллективами предприятий иностранных партнёров, на которых возможна остановка деятельности, предлагать им постоянные рабочие места на наших предприятиях», — прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Травников.

Отмечается, что ситуация на предприятиях иностранных компаний, или компаний с иностранным участием, системообразующих предприятиях находится под контролем регионального правительства.