Лондон, , 11:50 — REGNUM Впервые с 15 марта цена газа в Европе опустилась ниже $1 200 за 1 тыс. куб. метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

На открытии биржевых торгов 21 марта цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск снизилась до $1 153 за тысячу кубометров.

Общее падение стоимости газа к закрытию предыдущих торгов составило 2,9%.

Читайте также: Цены на газ в Европе возобновили рост

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта после недельного падения цены на природный газ в Европе начали расти. На очередной торговой сессии на бирже ICE в Лондоне апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигли отметки 1230 долларов, затем котировки ускорили темпы роста.

Также по теме: В Европарламенте обеспокоились зависимостью ЕС от импорта из России