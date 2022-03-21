Красноярск, , 12:00 — REGNUM Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» объявило конкурс, в рамках которого планируется выполнить работы по бурению параметрической скважины. Работы, за которые готовы заплатить 2,01 млрд рублей, проходят с целью выявления в Сибири новых крупных зон нефтегазонакопления, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о бурении скважин до глубины 5200 метров на Северо-Кетской площади Предъенисейской провинции (Красноярский край). Итоги тендера подведут 11 апреля 2022 года, по контракту планируется аванс в 30%. Сделку оплатят средствами субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

«Изучение глубинного геологического строения и получение комплекса геолого-геофизических и геохимических параметров нижне‑ и среднеюрских отложений и доюрского основания (низы кембрия, венд и рифей) Предъенисейской мегамоноклизы», — уточняется в техзадании назначение работ.

Работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

Напомним, также в Приморском крае по заказу Дальнедр в 2022—2024 годы планируется оценить запасы бентонитов на Устиновской площади. Подрядчика определят в апреле, контракт планируется заключить по цене до 133 млн рублей.