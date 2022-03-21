Липецк, , 11:53 — REGNUM Военный комиссариат Липецкой области опроверг распространяющуюся в мессенджерах информацию о наборе добровольцев для участия в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Комиссариат назвал эту информацию фейком, созданным с целью дестабилизировать обстановку.

Также власти заверили, что в спецоперации на территории Украины не принимают участие солдаты срочной службы из Липецкой области, а все призванные весной 2022 года липчане будут проходить службу на территории России.