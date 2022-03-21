Ижевск, , 11:49 — REGNUM В Октябрьский районный суд Ижевска в интересах местного жителя обратился юрист Игорь Измалков с иском в отношении уполномоченной организации ООО «Эппл Рус» в связи с отключением на территории России сервиса Apple Pay. По мнению адвоката, это нарушает права потребителя.

Бесконтактный платеж Apple Pay Cleveland.com

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Измалков пояснил, что телефон на базе Android допускает установку других сервисов для оплаты, а все модели iPhone, начиная с шестой серии, оснащены сервисом Apple Pay, то есть он включен в стоимость устройства, покупка телефона без этой функции невозможна.

«Соответственно производитель в одностороннем порядке в нарушение прав потребителей, дистанционным образом внес в потребительские свойства товара изменения, которые существенным образом ухудшили ранее заявленные функции уже приобретенного смартфона», — заявил юрист изданию «Коммерсантъ-Ижевск».

Истец требует восстановить функциональность сервиса бесконтактной оплаты или назначит денежную выплату (астрент) на случай неисполнения судебного решения об удовлетворении требования о возобновлении работы Apple Pay. Размер выплаты будет определять суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что, согласно российскому законодательству, изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования последнего в течение срока его службы, в противном случае у потребителя есть право потребовать назад свои деньги.

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