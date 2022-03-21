Трутнев: власти будут работать на снижение цен на продовольствие в России
Владивосток, 21 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Власти России будут работать по всей продовольственной цепочке в целях снижения цен на продовольствие. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Юрий Трутнев
«Мы по всей цепочке, касающейся и транспорта, и таможни, и логистики будем работать на снижение конечных цен», — сказал Трутнев.
Во Владивостоке вице-премьер провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморья.