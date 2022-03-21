Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ликвидация последствий коммунальной аварии на улице Малиновского продлится до конца суток 21 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Wikimedia.org Теплотрасса

На месте происшествия работают три расчета поисково-спасательной службы, кареты скорой помощи, полиция. В ночь на 21 марта потребители были переключены на резервную схему теплоснабжения.

Устранить коммунальную аварию аварийные бригады планируют до полуночи.

ИА REGNUM сообщало, что в результате коммунальной аварии пострадали 13 жильцов многоквартирного дома. Все они с ожогами госпитализированы. Среди пострадавших — двое детей.