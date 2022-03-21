Чебоксары, 21 марта 2022, 11:47 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии передают из федеральной собственности крупный участок на территории лесничества. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Из федеральной собственности в государственную казну республики принимается земельный участок площадью 118 000 кв. метров, расположенный в Большесундырском сельском поселении Ядринском районе Чувашии. Он находится на территории Засурского участкового лесничества государственного учреждения «Ядринское лесничество». Земли охватывают шесть кварталов.
Данные участки передаются в государственную собственность безвозмездно. Минэкономразвития Чувашии поручено «осуществить приём земельного участка».
Согласно публичной кадастровой карте, передаётся многоконтурный земельный участок, его разрешённое использование — «для реконструкции автомобильной дороги «Ядрин — д. Канаш» 0+000-км 11+780)».