Чебоксары, 21 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ядринском районе Чувашии передают из федеральной собственности крупный участок на территории лесничества. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Pkk.rosreestr.ru Скриншот публичной кадастровой карты

Из федеральной собственности в государственную казну республики принимается земельный участок площадью 118 000 кв. метров, расположенный в Большесундырском сельском поселении Ядринском районе Чувашии. Он находится на территории Засурского участкового лесничества государственного учреждения «Ядринское лесничество». Земли охватывают шесть кварталов.

Данные участки передаются в государственную собственность безвозмездно. Минэкономразвития Чувашии поручено «осуществить приём земельного участка».

Согласно публичной кадастровой карте, передаётся многоконтурный земельный участок, его разрешённое использование — «для реконструкции автомобильной дороги «Ядрин — д. Канаш» 0+000-км 11+780)».