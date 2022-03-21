Москва, , 11:47 — REGNUM Сегодня, 21 марта, в 11:00 по мск Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией, передают РИА Новости.

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Генеральная прокуратура выдвинула требование о запрете на территории России деятельности компании Meta, которой принадлежат социальные сети Instagram и Facebook и мессенджер WhatsApp.

Рассматривает иск председатель суда Ольга Солопова. В заседании суда участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы компании Марка Цукерберга представляют два адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, основанием для обращения в суд стало временное разрешение руководства компании Meta для жителей ряда стран на размещение контента с призывами к насилию против российских граждан, в том числе и против президента РФ Владимира Путина.

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