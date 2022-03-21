Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Три человека погибли в ДТП на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга, пролегающей по комплексу защитных сооружений (КЗС) — дамбе в Финском заливе. Об этом 21 марта ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

ДТП произошло 21 марта около 10 часов утра на 133 км внутреннего кольца КАД, проходящего по КЗС в Кронштадтском районе. По предварительным данным, 69-летний водитель «Газели» с пассажирами наехал на двигавшийся в крайне правом ряду попутного направления «КАМАЗ», под управлением 43-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель «Газели» и два его пассажира-мужчины погибли на месте», — добавили в управлении.

По данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.