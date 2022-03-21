Мадрид, 21 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Участие в государственных делах означает принятие ряда подходов по внешней политике, и именно от этого надо отталкиваться в вопросе взаимодействия Социалистической партии Испании (PSOE) и Unidas Podemos в рамках левого коалиционного правительства. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес.

(сс) D. Esteban González // JCCM Исабель Родригес

«Президент возглавляет позицию нашей страны по вопросам внешней и оборонной политики. Я понимаю, что с более идеологической точки зрения трудно принять на себя некоторые подходы, но принятие государственных обязанностей означает, что вы должны управлять ситуацией, <…> которая затрагивает европейские границы и на которую вы должны реагировать», — сказала Родригес.

По её словам, все хотели бы «жить в утопии», однако «реальность требует управления».