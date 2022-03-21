Посёлок городского типа Северный, Белгородская область, 21 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство, незаконное приобретение и ношение взрывных устройств возбуждено в отношении 61-летнего жителя Белгородской области — мужчина бросил во двор дома своего знакомого боевую гранату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе регионального СУ СК.

Граната

По данным следствия, днём 19 марта злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришёл к дому знакомого в посёлке Северный для выяснения личных неприязненных отношений. Супруга хозяина не пустила его во двор, пояснив, что мужчины нет дома. Тогда пришедший перебросил через забор ручную наступательную гранату. Снаряд взорвался, взрывом повредило крыльцо и забор, женщина не пострадала.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.