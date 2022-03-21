Белогорск, Амурская область, 21 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Белогорске Амурской области оказался под угрозой отопительный сезон. Оставшегося топлива для котельных хватит только на десять дней, а тепло должно подаваться в дома и соцучреждения ещё 40 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Эдуард91 Котельная

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Надзорное ведомство через суд потребовало обеспечить достаточный запас топлива. Исполняющему обязанности начальника МКУ «Управление ЖКХ администрации Белогорска» и руководителю городских энергетических сетей объявлены предостережения.

Ранее призывавший горожан расплатиться по долгам за тепло мэр Белогорска Станислав Мелюков констатировал, что поступлений стало больше, но кардинально проблема не решилась. Пока собраны средства, которых хватит на закупку топлива на три дня.

«В понедельник лично проверю списки должников, работающих в бюджетной сфере — извините, но заработную плату мы выплачиваем вовремя и в срок, следовательно, и квартплату надо вносить также исправно», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ситуация в теплоснабжающем предприятии муниципалитета близка к критической, Станислав Мелюков заявил 16 марта. Он пояснил, что объём долга белогорцев за тепло достиг 250 млн рублей, этой суммы бы хватило на обеспечение работы котельной в течение 50 дней.