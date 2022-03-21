Белокалитвинский район, Ростовская область, 21 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Ростовской области 83 кадета Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса приняли кодекс чести. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 марта.

Donland.ru Барабанщицы Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова

«Знания и навыки, которые воспитанники получат в корпусе, дают путевку в жизнь. Ведь именно благодаря кадетскому образованию и воспитанию абсолютное большинство выпускников потом поступают в высшие учебные заведения страны. Система казачьего образования постоянно совершенствуется. В прошлом году на ее развитие из областного бюджета было выделено более 450 млн рублей», — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

С сентября 2021 года кадеты прошли адаптацию ко всем условиям и требованиям образовательного учреждения. Юные казаки успешно влились в учебный процесс.

Белокалитвинский казачий кадетский корпус — единственный в Ростовской области, где знания получают не только юноши, но и девушки.