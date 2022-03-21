Москва, 21 марта 2022, 11:38 — REGNUM Вооруженные силы России взяли под контроль вблизи Киева заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, сообщил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.