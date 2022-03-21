Москва, 21 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Почти каждый второй житель России (47%) уверен, что сегодня в условиях санкций лучше хранить сбережения в рублях. 33% считают, что лучше в долларах, 31% — в евро. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

При этом два месяца назад лидирующие позиции для хранения сбережений занимал доллар (46%). Держать сбережения в евро считали целесообразным 44% граждан, в рублях — 41%.

В качестве лучшей валюты для хранения сбережений рубль сегодня называют более чем в два раза чаще, чем доллар — 33% против 15%, евро — 8%.

В январе позиции рубля и доллара были равны — по 23%, а евро лучшим средством для сохранности накоплений называли почти в два раза чаще (15%).

Опрос проведён 9—14 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, значительная часть вкладов в банках хранится в рублях — в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов.

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