Москва, , 11:37 — REGNUM В городе Сумы украинские националисты устроили провокацию, сообщили 21 марта в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В министерстве напомнили, что предупреждали о готовящейся диверсии ещё несколько дней назад. Глава Сумской обладминистрации заявил, что на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Из-за направления ветра, дувшего из города, угрозы населению нет.

В Минобороны напомнили, что ещё 19 марта официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами с целью обвинений России в якобы применении «химического оружия». И отметили, что удары по объектам хранения химических ядовитых веществ не планировались и не наносятся.