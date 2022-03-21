Уфа, , 11:37 — REGNUM Ребенок, отравившейся крысиным ядом в Башкирии, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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«Состояние удовлетворительное, ближе к норме», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 марта в городе Кумертау годовалый мальчик отравился крысиным ядом. Мальчика срочно госпитализировали.

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