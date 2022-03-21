Бугульминский район, Татарстан, 21 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Более 830 тыс. рублей перевела мошенникам 58-летняя жительница Бугульминского района Татарии. Желание заработать на инвестициях стоило женщине всех сбережений, сообщает МВД по РТ.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Пострадавшая увидела объявление в социальных сетях о подработке. По указанной ссылке она оставила заявку и контактные данные. В этот же день поступила информация, что для участия в данной платформе необходим первоначальный взнос и определенное приложение на телефоне. Женщина согласилась с условиями и перевела на указанный счет 15 тыс. рублей. Ежедневно в приложении она контролировала торги. «Финансовый помощник» поддерживала общение, но для плодотворной работы платформы потребовалось перевести еще 139 тыс. рублей. Пострадавшая попыталась вывести проценты. Когда на ее счет поступило 7540 рублей, она решила еще вложиться. Для этого женщина оформила кредит в размере 690 тыс. рублей и перевела деньги по двум реквизитам, которые прислали мошенники. После этого ее аккаунт заблокировали. Пострадавшая с заявлением обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Казани после общения с мошенниками потерял более 1,5 млн рублей. Мужчина в интернете пытался заработать на инвестициях.

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