София, 21 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Руководство крупнейших горнолыжных курортов Болгарии объявило о продлении зимнего сезона 2021−2022-го годов. Об этом 21 марта сообщает софийская газета «Дума».

Ossetiatourism.ru В горах

Согласно официальной информации, это связано с относительно холодной погодой, установившейся в ряде регионов страны.

«На многих горных трассах создались идеальные условия для лыжников, высота выпавшего снега местами достигает двух метров, — говорится в заявлении Болгарской ассоциации туризма. — Таким образом, мы продолжим работу соответствующих баз отдыха».

Предполагается, что закрытие указанного сезона состоится 10 апреля. До тех пор курорты Банско, Боровец, Пампорово и другие будут работать в обычном режиме.