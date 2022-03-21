Москва, , 11:50 — REGNUM Сотрудница телеканала, устроившая инцидент с плакатом в прямом эфире программы «Время», совершила предательство за 30 сребреников, заявил телеведущий, шеф новостей Первого канала Кирилл Клеймёнов.

Кирилл Клейменов Kremlin.ru

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По его словам, инцидент с Мариной Овсянниковой не стоил бы упоминания, если бы не сопровождавшие его обстоятельства. Кадры с её плакатом, критиковавшим проведение российской операции на Украине, через считанные минуты появились во всех ведущих западных СМИ. У входа в телецентр уже дежурил её адвокат.

Более того, до инцидента Овсянникова вела телефонные переговоры с английским посольством, с его сотрудником «в штатском». Это подтверждает, что поступок женщины — не эмоциональный порыв, а совсем другое.

«А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты, — так вот предательство — это всегда личный выбор человека», — заявил Клеймёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудница Первого канала ворвалась в студию программы «Время» с плакатом. До этого она призывала к участию в несанкционированных акциях протеста, и суд наказал её штрафом в размере 30 тыс. рублей.

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