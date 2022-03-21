Петушки, Владимирская область, , 11:33 — REGNUM Во Владимирской области первый заместитель главы администрации Петушинского района Александр Безлепкин был заключён под стражу по подозрению в коррупции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.

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Чиновник обвиняется в том, что в должности заместителя главы администрации Петушинского района он лично получил от предпринимателя взятку в крупном размере.

Защита просила меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области. Безлепкин был заключен под стражу на два месяца — до 15 мая.

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