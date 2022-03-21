Цхинвал, 21 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Южной Осетии утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента республики. О этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Флаг Южной Осетии

Также сообщается, что в Центризбиркоме разрешили агитацию в поддержку кандидатов на должность главы республики. В Цхинвале каждому претенденту на президентских пост разрешается установить не более одного билборда, а также по одному в каждом из районов республики.

Количество растяжек также ограничено: «не более трёх на центральных улицах городов и не более одной в районных центрах». Количество агитационных плакатов не ограничено.

Напомним, выборы президента Южной Осетии пройдут 10 апреля. Из 15 кандидатов, подавших заявки, ЦИК зарегистрировал пятерых. В голосовании будут участвовать действующий президент Анатолий Бибилов, а также Дмитрий Тасоев, Александр Плиев, Алан Гаглоев и Гарри Мулдаров. Шесть кандидатов, которым отказали в регистрации, намерены оспорить это в суде.