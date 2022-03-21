Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Более 150 тонн гуманитарного груза жителям Мариуполя было собрано в экстренном порядке в Ростовской области. Помощь оказали волонтёры штаба #МыВместе, спасатели.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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«В Мариуполе сейчас сложная гуманитарная ситуация, люди не могут приобрести продукты. Поэтому было принято решение доставить им гуманитарную помощь. Мы собрали более 1500 продуктовых и 200 детских наборов. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей собирали наборы всю ночь, потому что поставка экстренная. Людям нужна помощь, мы не смогли остаться в стороне», — сказал руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Евгений Козеев.

Мирным жителям Мариуполя доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, детское питание, бытовая химия. Воду, продовольствие, детское питание доставлено также в городскую больницу Мариуполя.