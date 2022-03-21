Волхов, Ленинградская область, 21 марта 2022, 11:49 — REGNUM В Ленинградской области построят собственный репродуктор на 20 тысяч голов кур-несушек мясного направления прародительского поголовья. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.
Проект АО «УК «Северная ферма» реализуют вблизи деревни Вольково Волховского района Ленинградской области. Таким образом регион будет обеспечен инфраструктурой для будущего создания отечественного поголовья мясной птицы, в целях технологической перестройки отрасли.
«Племенной репродуктор I порядка работает с прародительскими стадами кроссов. Исходные линии для этих стад репродуктор получает с Селекционно-гибридного Центра. Основные задачи репродукторов I порядка: производство племенной продукции (суточного молодняка или инкубационного яйца) для получения родительских форм гибридов и обеспечение ими репродукторов II порядка», — пояснили в пресс-службе.
По планам, мощность репродуктора составит 20 тыс. кур прародительских форм. Общий объем инвестиций в строительство репродуктора оценивается в 1,387 млрд рублей.
Отметим, что власти Ленобласти также решили поддержать областной птицепром, компенсируя до 10% капитальных затрат на реализацию инвестпроекта птицефабрики «Северная», которая реализует проект АО «Племенная птицефабрика «Войсковицы».
Компания построит в Тосненском районе Ленобласти площадки по содержанию родительского стада бройлеров и производства 44,4 млн штук инкубационного яйца в год. Общая стоимость проекта — порядка 2,6 млрд рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест. Таким образом собственное производство снимет определенную зависимость от ввоза посадочного материала из-за границы и обеспечит региону стабильность в производстве мяса птицы.
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