Волхов, Ленинградская область, 21 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области построят собственный репродуктор на 20 тысяч голов кур-несушек мясного направления прародительского поголовья. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

jlastras Куриная ферма

Проект АО «УК «Северная ферма» реализуют вблизи деревни Вольково Волховского района Ленинградской области. Таким образом регион будет обеспечен инфраструктурой для будущего создания отечественного поголовья мясной птицы, в целях технологической перестройки отрасли.

«Племенной репродуктор I порядка работает с прародительскими стадами кроссов. Исходные линии для этих стад репродуктор получает с Селекционно-гибридного Центра. Основные задачи репродукторов I порядка: производство племенной продукции (суточного молодняка или инкубационного яйца) для получения родительских форм гибридов и обеспечение ими репродукторов II порядка», — пояснили в пресс-службе.

По планам, мощность репродуктора составит 20 тыс. кур прародительских форм. Общий объем инвестиций в строительство репродуктора оценивается в 1,387 млрд рублей.

Отметим, что власти Ленобласти также решили поддержать областной птицепром, компенсируя до 10% капитальных затрат на реализацию инвестпроекта птицефабрики «Северная», которая реализует проект АО «Племенная птицефабрика «Войсковицы».

Компания построит в Тосненском районе Ленобласти площадки по содержанию родительского стада бройлеров и производства 44,4 млн штук инкубационного яйца в год. Общая стоимость проекта — порядка 2,6 млрд рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест. Таким образом собственное производство снимет определенную зависимость от ввоза посадочного материала из-за границы и обеспечит региону стабильность в производстве мяса птицы.