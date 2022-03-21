В ДНР 19 украинских военных добровольно сложили оружие
Донецк,
21 марта 2022, 11:31 — REGNUM В Донецкой народной республике добровольно сложили оружие 19 украинских военных. Об этом 21 марта Народная милиция ДНР.
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Уточняется, что восемь военных из числа сложивших оружие — из 25-й воздушно-десантной бригады, ещё 11 — из 54-й механизированной бригады. Все они перешли на сторону ДНР.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.