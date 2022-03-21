Донецк, 21 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Донецкой народной республике добровольно сложили оружие 19 украинских военных. Об этом 21 марта Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Уточняется, что восемь военных из числа сложивших оружие — из 25-й воздушно-десантной бригады, ещё 11 — из 54-й механизированной бригады. Все они перешли на сторону ДНР.

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