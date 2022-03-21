Москва, 21 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. За прошедшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 44 военных объекта Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации

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В министерстве рассказали, что высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады возле населённого пункта Селец. Кроме того, вертолётная группа «ночных охотников» ликвидировала восемь танков, четыре БМП и три БТР.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью нанесён ракетный удар по центру подготовки наёмников в Ровенской области Украины.