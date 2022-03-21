Париж, , 11:29 — REGNUM В Елисейском дворце в Париже подтвердили, что в понедельник, 21 марта, состоится телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и четырьмя другими главами государств, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Телефонный разговор состоится между президентом США Джо Байденом, канцлером ГерманииОлафом Шольцем, председателем совета министров ИталииМарио Драгии премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В формате «пятерки» особое внимание будет уделено координации западных санкций против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент СШАпроведет переговоры со своими европейскими коллегами, включая президента Франции, о ситуации вокруг Украины.

Подробнее в материале: Байден проведет переговоры с Макроном и другими европейскими коллегами