Париж, 21 марта 2022, 11:29 — REGNUM В Елисейском дворце в Париже подтвердили, что в понедельник, 21 марта, состоится телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и четырьмя другими главами государств, передает BFM TV.
Телефонный разговор состоится между президентом США Джо Байденом, канцлером ГерманииОлафом Шольцем, председателем совета министров ИталииМарио Драгии премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
В формате «пятерки» особое внимание будет уделено координации западных санкций против Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент СШАпроведет переговоры со своими европейскими коллегами, включая президента Франции, о ситуации вокруг Украины.
Подробнее в материале: Байден проведет переговоры с Макроном и другими европейскими коллегами