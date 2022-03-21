Кемерово, 21 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области прошла неплановая выездная проверка угольного разреза «Киселевский». На объекте побывали сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Было выявлено 30 нарушений требований промышленной безопасности при ведении открытых горных работ: отступление от проектной документации и утверждённого плана развития горных работ; ведение открытых горных работ в опасных зонах «высокий уступ» без разработки мероприятий по обеспечению безопасности; эксплуатация карьерных самосвалов и технических устройств в технически не исправном состоянии без должного контроля со стороны инженерно-технических работников», — уточнили в ведомстве.

В отношении ООО «Разрез Киселёвский» составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд. Девять должностных лиц оштрафованы на общую сумму 180 тысяч рублей.