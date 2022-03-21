Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чебоксарах возбуждены административные дела по факту аварии, где травмы получили двое детей и один взрослый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГИБДД Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным полиции, ДТП произошло 20 марта в 18:05 на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. Предварительно правоохранители установили, что водитель «Опеля Корса» не справился с управлением, наехал на снежный вал и врезался в припаркованный за ним «Хендай Солярис», после чего столкнулся с выезжающим «Киа Спортейдж».

В ГИБДД сообщают, что в результате помощь врачей понадобилась трём жителям: в больницу доставлены четырёхлетний и шестилетний пассажиры «Опеля», 34-летняя водитель «Киа» после осмотра медиков направлена на амбулаторное лечение. В ведомстве уточняют, что юные пассажиры ехали в иномарке в детских удерживающих устройствах.

По данным Госавтоинспекции, водитель «Опель Корса» находился в состоянии опьянения.

«Предполагаемый виновник аварии не имеет водительского удостоверения и ранее привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

По данному факту составлены материалы по нескольким статьям административного кодекса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Отметим, что ранее авария с участием предположительно нетрезвого водителя произошла в Чебоксарах вечером 18 марта на Алатырском шоссе. В результате с травмами ног в больницу попали один из водителей и двухлетняя девочка.