Нижний Новгород, 21 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде планируют реорганизовать ЕЦМЗ (Единый центр муниципального заказа), который является основным поставщиком продуктов питания в школы и детские сады. Об этом сообщила директор городского департамента экономического развития Марина Антипова.

Yarnews.net Школьное питание

По ее словам, предприятие в настоящее время работает в убыток, поскольку все контракты на поставку продовольствия были заключены в декабре по ценам, которые значительно отличаются от текущих.

«Учитывая, что по таким ценам организация не может возить и обеспечивать дошкольные учреждения продуктами, будет объявлен новый конкурс, проведен мониторинг рынка продуктов питания, и с учётом новых цен будут проведены конкурсы», — цитирует представителя департамента телекомпания «Волга».

Она уточнила, что на покрытие убытков предприятия власти намерены выделить субсидию. Сейчас решается вопрос о форме реорганизации ЕЦМЗ. Не исключается, что работу поставщиков продуктов питания разделят по районам, а почти 50 сотрудников ЕЦМЗ будут трудоустраивать.

«Для родителей не поменяется ничего, включая стоимость питания. Контроль качества будет осуществляться по-прежнему, это будет одним из условий конкурса», — заверила Антонова и добавила, что все льготы на питание школьников и дошкольников будут сохранены.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость питания в школах Нижнего Новгорода с февраля увеличилась из-за продолжающегося роста цен на продовольствие. Цена завтрака выросла с 66 до 80 рублей, обеда — с 80 до 96 рублей, полдника — с 30 до 37 рублей. Изменения обусловлены ростом стоимости продуктовой корзины и новыми санитарными правилами и нормативами, которые требуют увеличения размеров порций мясных блюд в среднем на 10−15%.

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