Южно-Сахалинск, , 11:26 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко жестко раскритиковал управляющие компании, которые из-за дефицита и дороговизны офисной бумаги сделали справки для населения платными, об этом глава островного региона написал в своем телеграм-канале.

Бумага

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Сообщения о платных справках поступили от жителей села Стародубское. УК брала за справку 50 копеек. Министр ЖКХ Сахалина Наталия Куприна и мэр Долинского района Александр Тугарев заверили, что уже проведена проверка и брать деньги с населения больше не будут.

Лимаренко жестко высказался по этому вопросу, потребовал от глав районов держать ситуацию на контроле и немедленно реагировать при обнаружении подобных сигналов от населения.

«Если еще раз я узнаю, что на островитян ложится подобная нагрузка, буду вычитать деньги из зарплат виновных в таких недопустимых поручениях», — сказал губернатор Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье резко увеличились цены на офисную бумагу. В магазинах её моментально раскупили и теперь в одни руки отпускают только одну пачку бумаги. На Сахалине стоимость пачки бумаги выросла с 350−400 рублей до 1 тыс. рублей.