Москва, , 11:22 — REGNUM Следственный комитет России взял контроль расследование аварии на теплосети, которая случилась в ночь на 21 марта на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю донского управления СКР Аслану Хуаде доложить об обстоятельствах травмирования людей в результате коммунальной аварии.

В ночь на 21 марта рядом с многоквартирным жилым домом произошел порыв теплотрассы, в результате чего были повреждены окна квартир на третьем и четвёртом этажах. 13 человек с ожогами доставлены в больницу. Донские следователи проводят доследственную проверку.

«Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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