* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:22 — REGNUM Трёхцветный флаг Афганистана официально отвергнут новым правительством страны. Об этом сообщает афганское информационное агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана

Ахмадулла Васик, директор Афганского национального радио и телевидения, подтвердил, что о признании белого флага «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было официально объявлено в государственных учреждениях.

В разосланном письме правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказало всем государственным органам заменить трёхцветный флаг на белый.