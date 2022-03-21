Москва, , 11:22 — REGNUM Если производители куриных яиц поднимут цены на 40%, то это может обернуться резким снижением спроса и, как следствие, еще большими убытками для самих производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала информацию о том, что российские производители куриных яиц могут на 40% повысить цены на свою продукцию.

Яйца

«Данная отрасль сильно зависит от импортного сырья, поэтому в условиях изменения курса валют повышение цен выглядит, на первый взгляд, вполне закономерным, так как растут издержки птицефабрик. Эту зависимость можно преодолеть, если переориентироваться на других поставщиков импортного сырья, желающих осваивать этот рынок в нашей стране, — сказала Панина. — Однако желающим поднять цены на 40% необходимо учесть реакцию потребителей, которая может последовать достаточно быстро и выразиться в снижении спроса, что, в свою очередь, может привести к еще большим убыткам у производителей, которые им необходимо оценить до, а не после повышения цен».

Кроме того, как отметила Панина, с таким резким ростом цен может не согласиться не только розничная сеть, но и регулятор, который как показывает практика, пристально следит за поведением игроков на рынке и принимает быстрые и эффективные меры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца.

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