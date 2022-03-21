Тында, Амурская область, , 11:28 — REGNUM Администрация города Тында в Амурской области вынуждена отказаться от закупки фруктов для дошкольных учреждений из-за резкого роста цен. Об этом проинформировала в еженедельном отчёте мэр муниципалитета Марина Михайлова, сообщило АСН24.

В детском саду Kaluga.sledcom.ru

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«Притом, что у нас фиксированная родительская плата, с учетом поднявшихся цен мы, к сожалению, вынуждены отказаться от фруктов. Это временная вынужденная мера, дальше будет видно», — отметила Марина Михайлова, подчеркнув, что пока ситуация в области вокруг ценообразования на продукты питания складывается не лучшим образом.

Мэр констатировала, что на некоторые товары предприниматели подняли цены в десятки раз, но сотрудникам мэрии удалось договориться с поставщиками продуктов в школы и детские сады.

Марина Михайлова также озвучила предложение одного из депутатов горсовета создать специальную комиссию по регулированию цен и напомнила о возможности обращаться в УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, сильно возросла в Амурской области стоимость шампуней и стирального порошка. Фактически недоступны стали товары, которые ранее считались бюджетными.