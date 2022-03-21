Москва, , 11:21 — REGNUM Утечка аммиака на химическом предприятии в украинском городе Сумы произошла из-за действий националистов. Российская сторона предупреждала о провокации, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 21 марта в ходе брифинга.

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Он отметил, что власти Сумской области заявили об утечке аммиака на заводе «Сумыхимпром». Для жителей города угрозы нет, так как воздушные массы двигались в противоположную от Сум сторону.

«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России», — сказал Конашенков.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что российские военные не планировали никаких ударов по объектам хранения или выработки ядовитых веществ на Украине и не наносят их. Ответственность за любые возможные инциденты с такими объектами будет напрямую лежать на украинском руководстве.

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